Охватывая все типы торговых платформ, виджеты, серверную часть, котировки, CRM-систему и личный кабинет трейдера.
1200-3000 долларов в месяц
Встроенные методы маркетинга
Автоматические выплаты бонусов, кредитов, партнерская программа, выплаты за копирование сделок и так далее
С разделением прав и разделом Лидов
Свыше 300 организаций применяют наше программное обеспечение в своей деятельности
Один из самых популярных терминалов на рынке
Интеграция ваших платежных систем
Открытый API для интеграции
Прием оплаты в криптовалютах “из коробки”
Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Tether TRC-20, Tether ERC-20, Dash и другие
Мгновенное подключение инвестиций и копирования сделок
Платформа, позволяющая любому вашему клиенту выступать в роли управляющего трейдера.
Единственный терминал с ботами и индикаторами из Стора
Платформа предлагает готовых ботов и индикаторов, а также инструменты для создания собственных решений на языке JavaScript.
Возможность включить Prop челkенджи для ваших клиентов
У вас есть возможность включить или выключить их в любой момент, либо настроить это для отдельных пользователей.
На рынке нет другого терминала, который бы предлагал столь широкий спектр возможностей.
Инвестиции, Копирование сделок, Store Ботов и Индикаторов
Ваш спред, комиссии и другие настройки
До 400 котировок по валютным парам, криптовалютам, акциям, а также биржевым индексам.
Персонализированная регистрация с использованием вашего логотипа.
Опубликуйте свое брендированное приложение в App Store и Google Play.