Охватывая все типы торговых платформ, виджеты, серверную часть, котировки, CRM-систему и личный кабинет трейдера.

1200-3000 долларов в месяц

Встроенные методы маркетинга

Автоматические выплаты бонусов, кредитов, партнерская программа, выплаты за копирование сделок и так далее

Полнофункциональный CRM

С разделением прав и разделом Лидов

Свыше 300 организаций применяют наше программное обеспечение в своей деятельности

Один из самых популярных терминалов на рынке

Интеграция ваших платежных систем

Открытый API для интеграции

Прием оплаты в криптовалютах “из коробки”

Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Tether TRC-20, Tether ERC-20, Dash и другие

Мгновенное подключение инвестиций и копирования сделок

Платформа, позволяющая любому вашему клиенту выступать в роли управляющего трейдера.

Единственный терминал с ботами и индикаторами из Стора

Платформа предлагает готовых ботов и индикаторов, а также инструменты для создания собственных решений на языке JavaScript.

Возможность включить Prop челkенджи для ваших клиентов

У вас есть возможность включить или выключить их в любой момент, либо настроить это для отдельных пользователей.

На рынке нет другого терминала, который бы предлагал столь широкий спектр возможностей.

Инвестиции, Копирование сделок, Store Ботов и Индикаторов

Ваш спред, комиссии и другие настройки

До 400 котировок по валютным парам, криптовалютам, акциям, а также биржевым индексам.

Персонализированная регистрация с использованием вашего логотипа.